Wer will einen „echten“ Nikolaus?

Die DJK bietet wieder die Möglichkeit, sich am 6. Dezember (diesmal ein Donnerstag) gegen eine Spende einen Nikolaus nach Hause zu bestellen. Wegen beruflicher und persönlicher Gründe musste sich die seit über 40 Jahren bestehende Gruppe personell neu aufstellen, steht aber jetzt bereit. Interessenten aus Schwetzingen können sich daher ab sofort in die Liste eintragen, die bei Lederwaren Schumm in der Dreikönigstraße ausliegt. Telefonische Anmeldungen sind ausschließlich für den Hirschacker möglich (Telefon 06202/607267). Letzter Anmeldetermin ist am Samstag, 1. Dezember.

Da die Termine im 20-Minuten-Takt geplant werden, sind nur die auf der Liste vorgegebenen Zeiten möglich. Sonderwünsche sind nicht möglich. Pro Hausbesuch können aus Zeitgründen nur maximal vier Kinder angemeldet werden. Sollten mehr Mädchen und Jungen im Haus sein, kann nicht auf jedes einzelne Kind eingegangen werden. Diese Maßnahme wurde erforderlich, da es immer wieder zu nicht einkalkulierten Verspätungen kam, weil mehr Kinder beim Nikolausbesuch anwesend waren, als auf den Listen angemeldet waren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018