Wer will gewinnen?

In der Zeit von 19. bis 25. August und 2. bis 6. September findet in der Turnhalle des Hebel-Gymnasiums das Ferienprogramm „Wakife“, ein kulturpädagogisches und interkulturell hochwertiges Projekt, statt, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. In diesem Ferienprogramm trainieren Kinder und Jugendliche in den von ihnen gewählten Workshops mit professionellen Artisten und Künstlern, zusätzlich betreut von Pädagogen. Die Sozialdemokraten verlosen zwei Freikarten für dieses Projekt. Wer also am Montag, 29. Juli, um 14.30 Uhr unter der Nummer 06202/2 96 40 anruft, kann eine Teilnahme gewinnen.

Das „Wakife“-Sommerferienprogramm versteht sich auf dem Weg der Kunst, des Theaters und der Klassik. „Jedes Kind hat unterschiedliche Talente und Stärken, jedes Kind ist individuell. Wir begegnen den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe und stärken dadurch ihre Talente“, so Monika Maier-Kuhn. Der Verein zur Förderung für Kinder- und Jugendarbeit in Schwetzingen ist Träger von „Wakife“.

Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien nehmen kostenfrei teil. Monika Maier-Kuhn erteilt hierzu unter der Nummer 06202/2 96 40 montags bis donnerstags, 14.30 bis 16.30 Uhr, Infos. nt/zg

