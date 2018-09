Wer will mit nach Wachenheim?

Die Senioren der CDU unternehmen am Samstag, 29. September, einen Ausflug in die Partnerstadt Wachenheim. Abfahrt ist um 10 Uhr am neuen Messplatz. Um 11 Uhr wird die Gruppe dort empfangen und geht gemeinsam zur Wachtenburg (Fahrdienst für Fußkranke). Dort erwartet die Schwetzinger das Theaterstück „Wachenheim im Sturm der Zeit“. Danach ist Gelegenheit zum Mittagessen, ehe die Wanderung zurück in den Ort führt, wo die Sektkellerei besichtigt wird, danach stehen Abendessen und Ausklang in der Winzergenossenschaft „Luginsland“ auf dem Programm. Rückkehr gegen 21 Uhr.

Es sind noch wenige Plätze frei – auch für Nichtmitglieder. Anmeldungen bei Walter Imhof (Telefon 06202/33 55). Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro. zg

