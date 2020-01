Wer will noch mitmachen?

Der Kurpfälzer Fasnachtszug feiert in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum: Am Dienstag, 25. Februar, wird er sich ab 15.01 Uhr zum 66. Mal durch die Straßen Schwetzingens schlängeln. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf vollen Touren. Zugmarschallin Sibylle Karle hat schon zahlreiche Anmeldungen vorliegen – darunter von einigen Gruppen und Kapellen, die noch nie in Schwetzingen dabei waren.

Wer noch beim Fasnachtszug mitmachen will, kann dies immer noch gern tun und sich entweder online unter www.kurpfaelzer-fastnachtszug.de anmelden oder dort das Anmeldeformular herunterladen und per Post an Sibylle Karle, In den Auwiesen 33 in 68723 Oftersheim, senden. Per E-Mail ist das Komitee unter info@kurpfaelzer-fastnachtszug.de zu erreichen.

Für den Tag des Umzugs hat das Fasnachtszug-Komitee die Generalkonzession für alle gastronomischen Stände im Außenbereich. Deshalb müssen sich alle Interessenten anmelden und eine Genehmigung beantragen – entweder per E-Mail oder telefonisch unter 06202/2 96 23.

Bereits seit Jahresbeginn verkauft wird der bekannte Babbedeggl-Orde. „Ohne den könnten wir den Kurpfälzer Fasnachtszug in dieser Form kaum auf die Beine stellen“, sagt Thomas Kreichgauer, Vorsitzender des Fasnachtszugskomitee. Der schmucke Papp-Orden, der auch in diesem Jahr in großer Stückzahl aufgelegt wurde, ist seit Jahren ein Garant dafür, dass die Finanzierung des Umzugs steht. Er ist an verschiedenen Stellen erhältlich – in Geschäften und Gaststätten sowie bei diversen Veranstaltungen wie der SCG-Prunksitzung. Auch am Zugweg wird der Orden am Fasnachtsdienstag verkauft.

„Wenn jeder Zuschauer nur einen kauft, wäre das eine riesengroße Hilfe“, wünscht sich Zugmarschallin Sibylle Karle. Für einen Mindestbetrag von 1 Euro kann jeder den von der Firma Schwetzinger Kartondruck kostenlos hergestellten Anhänger kaufen. Wer Orden in größerer Stückzahl haben möchte, kann sich bei Siegfried Thom, Telefon 1 77 33, melden.

Rechtzeitig vor dem Umzug hat das Komitee auch bei seiner Hauptversammlung die organisatorischen Weichen gestellt und seinen Vorstand personell noch verstärkt. Mit der Schwetzingerin Simone Geschwill wurde ein karnevalistisches Urgestein zur Schriftführerin ernannt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020