Wer will Pflegehelfer werden?

Berufe in der Pflege bieten Zukunftsperspektiven. Seit Jahren steigt die Zahl der Menschen, die im Alter auf Betreuung angewiesen sind. Der Malteser Hilfsdienst Schwetzingen bietet daher ab Dienstag, 4. Dezember, den viermonatigen Kurs „Pflegediensthelfer und Betreuungsassistenz“ an. Das Angebot zur Weiterbildung gliedert sich dabei in ein Grund- und Aufbaumodul mit jeweils einem Praktikum.

Im Grundmodul werden Interessierte ab Kursstart bis Freitag, 25. Januar, immer von dienstags bis freitags zwischen 8.45 und 13 Uhr, zum Pflegediensthelfer ausgebildet. Vermittelt werden in 120 Unterrichtsstunden Grundkenntnisse der Pflege, deren Dokumentation sowie die Hygieneanforderungen. Die Teilnahme am Grundmodul kostet 624 Euro. Ein anschließendes Praktikum ist optional möglich.

Zusätzliche Qualifikation

Das Aufbaumodul „Betreuungsassistenz nach Richtlinie § 53 SGB XI“ beginnt am Donnerstag, 7. Februar, und kostet 447,20 Euro. Es richtet sich an diejenigen, die zusätzliche Qualifikationen als Pflegediensthelfer erwerben möchten. In 86 Unterrichtsstunden geht es bis Freitag, 22. März, über Verhalten, Kommunikation und den Umgang mit betreuungsbedürftigen Menschen. Im verpflichtenden Praktikum von 80 Stunden in einer voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtung, werden die Kenntnisse vertieft.

Der Grundkurs sowie das optionale Aufbaumodul finden in der Robert-Bosch-Straße 3 bis 5 statt. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Voraussetzungen sind gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Vorerfahrungen in der Pflege oder ein einwöchiges Orientierungspraktikum vor Beginn der Ausbildung. cao

