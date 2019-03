Wer wird Müllkönig von Schwetzingen?

Einige Neuerungen gibt es beim zweiten Dreck-weg-Tag für alle Müllsammler. Teilnehmer, die am Samstag, 16. März, zwischen 10 und 12 Uhr die Zange und einen Müllsack in die Hand nehmen, werden in den Lostopf gesteckt. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Es gibt verschiedene Preise zu gewinnen: Theaterkarten für das „Theater am Puls“, Kurfürstenkarten, Wertkarten für das Schwimmbar Bellamar, Karten für das Mozartfest, Eintrittskarten für den Schlossgarten sowie weitere attraktive Give-aways der Stadt Schwetzingen verlost. Jeder, der nach der Sammelaktion noch ins Lutherhaus kommt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist, wird als Losfee fungieren.

Das Mitmachen soll sich doppelt lohnen. Wer den originellsten Müllfund gemacht hat, wird zum Schwetzinger Müllkönig oder zur Müllkönigin gekürt. Für alle Helfer gibt es außerdem als Dank zum Abschluss ab 12.15 Uhr im Lutherhaus einen geselligen Ausklang mit Kartoffelsuppe mit oder ohne Rindswurst und Cervelat mit Brötchen, Nusszopf, Kaffee und alkoholfreie Getränke.

Fokus auf öffentlichen Plätzen

Der Fokus, auf den Vereine, Organisationen und Bürger achten sollen, liegt auf dem Säubern von öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen. Die dafür erforderlichen Müllsäcke und Zangen werden nach eigenen Angaben von der Stadt gestellt. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der städtische Bauhof.

Gesäubert wird in folgenden fünf Bezirken:

Ausbesserungswerk. Treffpunkt: Parkplatz der Johann-Michael-Zeyher Grundschule in der Schubertstraße.

Lange Sandäcker. Treffpunkt: Parkplatz am städtischen Friedhof.

Allmendsand. Treffpunkt: Brühler Landstraße Ecke Straße Allmendsand an der Bushaltestelle.

Kleines Feld. Treffpunkt: Rollschuhbahn an der Stamitzstraße.

alla hopp. Treffpunkt: alla hopp! Gelände.

Bürger, die gerne beim Dreck-weg-Tag mithelfen möchten, können ohne vorherige Anmeldung zu den jeweiligen Treffpunkten kommen. Die Freiwilligenagentur, die den Dreck-Weg-Tag mit organisiert und unterstützt freut sich über zahlreiche Helfer. Außerdem sollen Schwetzinger Schmuddelecken und vermüllte Stellen im Stadtgebiet der Freiwilligenagentur melden. Wer eine Fundstelle hat, kann diese – gerne mit Foto – und genauer Beschreibung der Fundstelle entweder auf der Facebook Seite der Freiwilligenagentur oder per Mail: freiwilligenagentur@schwetzingen.de melden.

Organisiert wird der Tag von Nicole Blem vom Generationenbüro und dem Bauhofleiter Volker Ziegler, der für ausreichend Zangen, Müllsäcke und Handschuhe für die Freiwilligen sorgen wird. zg

Info: Schmutzecken sollen die Bürger per E-Mail an freiwilligenagentur@schwetzingen.de schicken oder auf ihrer Facebookseite posten.

