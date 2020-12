Werden auch Sie zum Weihnachtsengel

Hier werden „Schwetzinger Weihnachtsengel“ gesucht: Die „Printeria“ hat in Zusammenarbeit mit den Geschäften „Bräuninger“, „Art of Hair“ und der Versicherungsagentur Oliver Kurzrock eine Fotowand vor der Dreikönigsstraße 16 aufgestellt.

Jeder, der möchte, kann sich ab sofort vor der Wand mit den Engelsflügeln fotografieren lassen. Die Bilder werden dann im Anschluss per E-Mail an swe.printeria@gmx.de gesendet und von der Printeria auf Wunsch kostenlos in Druckqualität ausgedruckt. „Die schönsten drei Fotos gewinnen Kurfürstenkarten im Wert von je 100 Euro“, verspricht Dieter Völker, Inhaber der Printeria, im Gespräch. Ein besonderer Dank gelte Karl Breyer, der die Wand installiert habe. „Jetzt fehlt nur noch die Beleuchtung“, sind sich Dieter Völker und Sybille Breyer einig. Fotografieren lassen und am Wettbewerb teilnehmen könne man sich aber natürlich schon jetzt. / caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020