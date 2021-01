Wertschätzung: ja – Umsatz: na ja

Es ist ein bedrückendes Gefühl, derzeit durch Innenstädte zu gehen. Auch durch Schwetzingen. Optiker und Bäcker haben geöffnet, etliche Restaurants bieten Liefer- und Abholservice an. Ansonsten hängen in den Schaufensterscheiben etwa der Mode-, Buch-, Schmuck- und Accessoire-Geschäfte Hinweise, wie Kunden an Waren kommen können. Kosmetiker und Friseure werben mit Gutscheinverkauf. Sie streuen

...