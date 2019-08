Wettbewerb in Russland

Nach dem Gartenfest – bei dem in diesem Jahr in besonderem Maße die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Lunéville und Schwetzingen im Vordergrund stand – waren rund 50 französische Sänger des befreundeten Chores „Les Croissants d‘Or“ aus Lunéville zu Gast, teilt der Sängerbund in einer Pressemitteilung mit.

Ein Teil der Erwachsenenchöre „d’accord“ und „SchwetSingers“ absolvieren mit Chorleiterin Elena Spitzner noch Extraproben. Grund dafür ist eine Reise zum 17. Internationalen Chorfestival „Singing World“ nach St. Petersburg. Chöre aus China, Frankreich, Lettland, Canada, Italien, USA, Israel, Russland, Zypern, Niederlande werden an Wettbewerben und Konzerten in der russischen Stadt teilnehmen.

Es wurde fleißig geprobt, aber vor allem freuen sich Sänger an diesem außergewöhnlichen Ereignis teilzunehmen. Auch ein Besichtigungsprogramm sei geplant, so der Sängerbund. sr

