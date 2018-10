„Wichtig ist, selbst aktiv zu werden“

Wie viele Männer arbeiten in Teilzeitjobs? Eine der Fragen, die den Infotag „Frau und Beruf – Ihre Chancen im Rhein-Neckar-Kreis (RNK)“ einleiteten. Die Offerte von zwölf Institutionen und Agenturen aus dem RNK, die im Volkshochschulgebäude Frauen in allen Lebenssituationen Möglichkeiten für Aus- und Fortbildung, für das Selbstständigmachen oder den Wiedereinstieg in den Beruf anboten, war gut

...