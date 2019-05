Wie aus Granatapfel das Zwiebelmuster wurde

Er hat das erste und weltweit einzige Museum der Farbe Blau gegründet: Kunsthistoriker Dr. Dietmar Schuth (wir berichteten mehrfach). Seine Faszination für diese Farbe ist ungebrochen und sein Wissen darüber unerschöpflich. Für ihn birgt keine andere Farbe so viel Geheimnisvolles und ästhetisches Potenzial. „Die Farbe Blau gibt es überall“, sagte der Museumsleiter, „in den Blumen, am Himmel, man kann sie aber nicht greifen.“ Schuth bietet regelmäßig Führungen an, um für das „Blaue Wunder“ zu faszinieren – die nächste ist am Mittwoch, 22. Mai, 19 Uhr.

„Blaues Wunder“ – das muss man tatsächlich wörtlich nehmen, denn das Motto, unter dem die Führungen an insgesamt vier Abenden stattfinden, lautet „Blaues Wunder“. „Ich könnte vier bis fünf Stunden über das Thema reden“, sagte der Museumsleiter, „aber weil das kein Mensch aushält, kam mir der Gedanke, es zu gliedern.“ So sind die Abende in Themenbereiche aufgeteilt, am ersten Tag hieß es „Blaue Wunderdinge“. Hier ging Schuth der Frage nach, wie es den Menschen gelungen ist, die Farbe Blau zu gewinnen, wie man zum Beispiel Textilien, Keramik oder Glas blau färben kann. „Heute ist das dank der modernen Chemie selbstverständlich geworden“, erklärte er, „doch früher war es etwas Kompliziertes, man musste dafür Rohstoffe gewinnen und es waren technologische Kenntnisse notwendig, diesem Blau habhaft zu werden.“ Der Ausdruck „Blaues Wunder“ stamme vermutlich daher, dass sich Kobaltsalz durch Erhitzung auf wundersame Weise blau färbt. „Dahinter verbergen sich chemische Reaktionen, die die Menschen nicht verstanden haben und deshalb an Wunder glaubten“, so der Museumsleiter.

Schon vor Jahrtausenden haben die Menschen herausgefunden, dass man mit Kobalt Sachen blau färben kann, informierte Schuth. Eines der ältesten Anwendungen dieses Kobaltblaus ist die Keramik. Als Beispiele nannte er das mit blau glasierten Ziegeln verkleidete Ischtar-Tor und den Turm von Babel, der aller Wahrscheinlichkeit nach blau war, wie auch arabische Kacheln, die über Portugal und Spanien ihren Weg nach Europa fanden.

Kobolde und das Kobaltblau

In einem Raum mit zahlreich ausgestellten Gegenständen und Bildern erzählte Schuth die Geschichte des Kobaltblaus. Seinen Namen verdankt er den Kobolden, die, so glaubte man im Mittelalter, den Menschen nicht besonders gesonnen waren. Bis heute gilt es als extrem hitzestabiles Pigment und ist unentbehrlich bei der Herstellung von Porzellan. Dieses wurde einst in China in blau-weißem Dekor erzeugt und als Luxusartikel nach Europa exportiert. Später wurde das China-Porzellan mit Fayencen imitiert, ehe 1708 die Experimente eines Teams um Johann Friedrich Böttger zur Erfindung des europäischen Porzellans, bekannt als Meißner Porzellan, führte. Eine Kuriosität dabei: Das Zwiebelmuster des Meißner Porzellans war im Originaldekor der Chinesen ein Granatapfel. „Weil man die in Sachsen nicht kannte, hat man das Motiv eines Zwiebelmusters verwendet“, erzählte Schuth.

Ein anderer wundersamer Prozess war das Blaufärben von Glas, von dem das Museum auch eine beeindruckende Sammlung verfügt. Der nächste Raum war dem „Indigo“ gewidmet, dem einzigen licht- und waschechten blauen Farbstoff für Textilien. In Europa wurde er lange aus Waid hergestellt, ehe ihn der synthetische Indigo im 19. Jahrhundert ersetzte. In den 1950er Jahren jedoch wurden indigoblaue Arbeiterhosen wieder modern, besonders als Bluejeans. Der Raum zeigt zahlreiche Porträts in Indigo gekleideter Menschen und Schuth erklärt die Redewendungen, die einst in Umfeld des Blaufärbehandwerks entstanden sind wie: Blaumann, blaumachen oder Blauer Montag.

Mit großem Interesse verfolgten die Mitglieder der Gruppe all diese Vorführungen um die Farbe Blau, wobei bei den nächsten Führungen Aspekte erkundet werden, die das Museum in den anderen Räumen beherbergt.

