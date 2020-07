Wie durch ein Wunder gab es „nur“ Verletzte

Auf den Tag genau ist es 30 Jahre her, dass Deutschland zum dritten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Am 8. Juli 1990 fiel aber nicht nur das ganze Land in einen Freudentaumel – in Schwetzingen ist dieses Ereignis mit den Erinnerungen an ein dunkles Kapitel in der lokalen WM-Historie, an eine Schreckensnacht verbunden, die ein Amokfahrer verursachte. Er beendete den Titeljubel von tausenden Fans auf dem Schwetzinger Schlossplatz jäh und verletzte dabei 37 Menschen.

„Amokfahrer beendete Fußballjubel“ lautete damals die Überschrift meines Augenzeugen-Berichts über die Schreckensnacht. Eigentlich war ich wie schätzungsweise 5000 andere Menschen Richtung Schlossplatz geeilt, um den Gewinn des Weltmeistertitels durch die deutsche Nationalmannschaft zu feiern und die Eindrücke dieses kollektiven Freudentaumels für die Zeitung festzuhalten.

Das Schwetzinger Zentrum hatte sich seit dem Achtelfinalsieg gegen die Niederlande mehr und mehr als Sammelpunkt für die jubelnden Fußballfans entwickelt. Und nach dem Triumph war die Stimmung überschäumend. Jubelnde, tanzende und singende Menschen bestimmten die Szenerie.

Die Polizei hatte rechtzeitig vorsorglich den ganzen Bereich großräumig abgesperrt und musste dann aber nicht eingreifen. Alles feierte friedlich, bis zu diesem Vorfall. Der Amokfahrer war aus Richtung Schloss gekommen und wollte unsinningerweise unbedingt durch die Carl-Theodor-Straße fahren (damals in diese Richtung erlaubt), obwohl sie schon mit Menschen übersät war.

Zweimal Gas gegeben

Nach einigen verbalen Auseinandersetzungen mit Fans, die dem Wagenlenker die Unmöglichkeit seines Vorhabens klarmachen wollten, raste der 23-Jährige in die Menschenmenge und verletzte dabei etwa 20 Personen. Als die aufgebrachte Menge begann, auf sein Fahrzeug einzuschlagen, gab er nochmals Gas, fuhr weitere 17 Leute über den Haufen und kam erst an der Ampelanlage der „Drehscheibe“ zum Stehen. Die Bilanz der Verletzten war damals noch als glimpflich zu bezeichnen, denn dass nur zwei der Verletzten Knochenbrüche erlitten und alle anderen relativ leichte Blessuren davontrugen, war schon ein Wunder.

Am meisten Glück hatte der Unfallverursacher selbst, der es nur dem beherzten Eingreifen der Polizei – allen voran dem auch als Boxer bestens bekannten Bernd Schwab (wir berichteten kürzlich) – und einiger besonnener Fußballfans zu verdanken hatte, dass er den Vorfall einigermaßen gesund überstand. Es hatte nämlich nicht viel gefehlt und die aufgebrachte Menge hätte den 23-Jährigen gelyncht. Sein Auto hatte allerdings nur noch Schrottwert, denn wütende Fans traktierten es mit Fahnenstangen und Tritten und rissen die Türen heraus.

