Wie ein Biber richtig Lust auf Informatik macht

Die Klassen 7 a und 7 b der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) haben am Wettbewerb „Informatik-Biber“ teilgenommen. Das ist Deutschlands größter Schülerwettbewerb im Bereich Informatik. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche der Klassen 3 bis 13, heißt es in einer Pressemitteilung der Schwetzinger Schule.

Der Wettbewerb fördert das digitale Denken mit lebensnahen und alltagsbezogenen Fragestellungen. Dabei entdecken die Teilnehmenden die Faszination und Relevanz informatischer Methoden.

Aufgaben spielerisch bewältigt

Die Siebtklässler bearbeiteten 15 Aufgaben in 40 Minuten und setzten sich spielerisch mit altersgerechten informatischen Fragestellungen auseinander. „Die Aufgaben waren schon eine Herausforderung“, „berichtet Jeremy, „aber es hat viel Spaß gemacht.“ Und seine Teamkollegin Aaliyah ergänzt: „Toll fand ich auch, dass man die Aufgaben in Partnerarbeit lösen durfte.“ So hatte der Wettbewerb neben der Informatik-Seite auch etwas Kollaboratives, bei dem Teamwork gefragt war.

Dabei konnten sie erleben, wie spannend und vielseitig das digitale Denken der Informatik ist. Angeleitet und begleitet wurde der Wettbewerb an der KFS von der Mathe- und Informatiklehrerin Karoline Klaes. Sie und die vier Informatik-Fans sind sich einig: Informatik macht Spaß.

Zum Abschluss zieht Schülerin Mira das Fazit: „Wir würden den Wettbewerb unbedingt wieder machen. Es hat viel Spaß gemacht. Diesen Wettbewerb soll es in Zukunft weiterhin an unserer Schule geben.“ zg/kk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020