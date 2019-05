Wie eine kleine Oase

Rockige Zeit: „Music Power“ spielen Klassiker aus 50 Jahren. © Schwerdt

Die Pfarrhofbühne bei der Kirche St. Pankratius war die kleinste der drei Bühnen am Spargelsamstag. Doch gerade in den ersten Stunden bei Wind und Regen glich sie einer kleinen Oase. Dank einer Schirm- und Zeltkonstruktion waren die meisten der Besucher wohl in diesem Areal. Auch die Spargelbratwurst sowie die Spargelquiche und das Sängerbund-Kuchenbuffet trugen dazu bei.

Die „cOHRwürmer“ des Sängerbundes sorgten bereits zu Beginn für beste Laune. Dafür, dass das so blieb, sorgten der Jugendchor des Sängerbundes, die Mitglieder der Kampftanztruppe Capoeira, die Square-Tänzer „Spargel Spinners“, die Musik-AG der Schimper-Gemeinschaftsschule, die Tanzgruppe der griechischen Gemeinde, das Duo „Auer & Son“, der Chor „d’accord“, eine Abordnung der SCG-Garde und die Gruppe „Music Power“. Seit fünf Jahrzehnten mischen die sechs Musiker mit ihren Rockoldies die Region auf und das gelang ihnen auch auf der Pfarrhofbühne. ske

