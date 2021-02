Wie Familie Böttcher die Historie sichtbar macht

Erst einmal sah alles marode und kaputt aus. Es fiel schwer, sich vorzustellen, dass die Mischung aus alt und neu hier gelingen kann. Einen großen Anteil daran, dass die Historie Teil der Zukunft des Gebäudes bleibt, hatten die Diplom-Restauratoren Ralph und Silke Böttcher aus Sinsheim-Rohrbach. Sie widmeten sich vor allem dem historischen Laubengang: „Das Ungewöhnliche an diesem Projekt war, dass noch so viel aus der Bauzeit erhalten war und nicht inzwischen kaputtsaniert wurde“, sagt Ralph Böttcher. Hier einige Passagen aus seinem Bericht an die Denkmalschutzbehörde.

Bei dem „Gasthaus zum Grünen Baum“ handelt es sich um ein zweigeschossiges verputztes Winkelhaus mit Krüppelwalmdach und rundbogiger Tordurchfahrt. Die Fassadengliederung erfolgt durch die gleichmäßige Reihung der Fensterachsen, die sämtlich mit Sandsteineinfassungen versehen sind. Die Untersuchungen zeigen, dass im Keller und Erdgeschoss Reste eines Ursprungsbaus von vor 1689 erhalten sind. Das Haupthaus wurde 1748 wiedererrichtet, es erfolgten Ergänzungen und Reparaturen im Haupthaus. 1764 wurde der Seitenbau errichtet. Seit 1759 richtete Joseph Bianchy die Schildwirtschaft „Zum grünen Baum“ ein. Damit gehört es zweifelsohne zu den traditionsreichsten Gasthäusern in Schwetzingen. Das vielachsige breitgelagerte Gebäude schließt die südliche Bebauung des Schlossplatzes nach Osten ab und markiert den städtebaulichen Auftakt in die Carl-Theodor-Straße.

Das Gebäude weist in den Obergeschossen noch in für Schwetzingen ungewöhnlichem Ausmaß originale Grundrisse, Raumstrukturen und Ausstattungen auf. Bemerkenswert ist der Laubengang im Seitenflügel zum Schlossplatz, an dem noch die barocken Fenster sowie einige barocke Türen zu den angrenzenden Stuben erhalten sind. Die Oberflächen weisen Tapeten der 1950er Jahre auf.

Dieser Laubengang stand dann auch ganz besonders im Blick der Restauratoren Böttcher. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten war der Innenhof und somit die Fassade des Laubenganges durch Toilettenanbauten und Wellblechdächer verdeckt und nicht sichtbar. Durch den Rückbau der Anbauten und Dächer wurde die bauzeitliche Fachwerkkonstruktion des Laubengangs aus dem Jahr 1764 sichtbar. Der Laubengang wurde ursprünglich als offener Zugang zu den Zimmern im Obergeschoss, die vermutlich als Fremdenzimmer dienten, genutzt und erhielt erst später die heute noch vorhandenen Barockfenster vom Ende des 19. Jahrhunderts – die wohl von der Vorderseite hierher versetzt wurden – und die Holzverschalungen.

Es war eine Sisyphosarbeit – jeder Holzbalken, jedes Fenster, jede Verschalung und Verputz wurde behutsam restauriert. Das jetzige Büro von Andreas Lin ist ein besonderes Highlight: Als Sichtfassung hat sich hier ein Rollmuster in Ocker und Grün erhalten. Dazu hat sich im Sockelleistenbereich Zeitungsmakulatur, die auf eine Tapetengestaltung hindeutet, erhalten. Die Zeitung trägt das Datum 15. November 1886 – die Schwetzinger Zeitung wurde 1880 gegründet. Die barocke Tür wurde erhalten und ist total schräg – ein echter Hingucker also. Ein Teil der Türbekleidung ist verloren gegangen, was eine Rekonstruktion erforderte. jüg

