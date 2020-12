Wie feiern Sie Weihnachten?

Weihnachten 2020 wird in die Geschichte eingehen. Viele Menschen werden noch nie ein Fest mit solchen Einschränkungen gefeiert haben. Vom 23. bis 27. Dezember sollen in Baden-Württemberg mit heutigem Stand Treffen von bis zu zehn Personen aus dem engen Freundes- und Familienkreis erlaubt werden, unabhängig davon, ob sie in einem Haushalt leben. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht dazu. Deshalb würden wir gerne von unseren Lesern wissen, wie Sie in diesen Zeiten Weihnachten feiern.

Was wird an Heiligabend und den Feiertagen anders sein als in den Vorjahren – oder vielleicht auch nicht? Haben Sie schon Pläne gemacht? Wie machen Sie es mit dem Gottesdienst – eines der Angebote nutzen, aussetzen oder online teilnehmen? Verzichten Sie auf Familienbesuche? Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte ein? Wie halten Sie es mit Familienmitgliedern, die einer Risikogruppe angehören? Gehen Sie vielleicht vor dem Besuch von Eltern/Großeltern in Kurzquarantäne? Mit wie vielen Menschen werden Sie feiern? sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020