Wie funktioniert der Enkeltrick?

Um Abzocke an der Haustür und andere Trickbetrügereien geht es bei dem Vortrag am Dienstag, 16. Oktober, 19 bis 21 Uhr, den die Volkshochschule (VHS) in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Verein Prävention Rhein-Neckar veranstaltet.

Immer wieder hört und liest man von Trickbetrügern, die Menschen um ihre Wertsachen bringen und nicht unerhebliche Geldsummen erbeuten. Wie funktioniert zum Beispiel der Enkeltrick? Betrüger rufen meist bei älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld, um aus einer dringenden „Notlage“ heraus zu helfen. In der Vergangenheit wurden bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Bei der Veranstaltung in den Räumen der VHS gibt es wichtige Tipps, wie man sich vor den derzeit üblichen Betrugsmaschen schützen kann. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.10.2018