Wie geht es dann weiter?

Region.Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet an diesem Mittwoch, 10. Februar, von 18.30 bis 19.15 Uhr einen Livestream auf Youtube an, in dem sie Eltern einen Überblick über die Möglichkeiten gibt, die ihre Kinder nach dem Schulabschluss haben. Nach einem kurzen Vortrag kann jeder im Chat Fragen stellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht nur Schüler machen sich vor dem Schulabschluss viele Gedanken über ihre berufliche Zukunft, auch die Eltern stünden vor zahlreichen Fragen: Wie geht es mit meiner Tochter, meinem Sohn nach der Schule weiter? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wer unterstützt mich bei dieser Aufgabe? Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Eltern von Kindern, die nach dem Schuljahr 20/21 nach Klasse 9 oder 10 die Schule verlassen. Aber es sind auch Besucherwillkommen, die noch ein wenig Zeit haben. zg

Info: Die Veranstaltung ist für jeden unter dem Link https://vermittlungsoffensive.de/Berufsberatung zu erreichen zu erreichen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.02.2021