Wie geht es der Kultur?

Wie sieht Kultur während der Corona-Krise aus und wie in der Zukunft? Der Grünen-Landtagskandidat Dr. Andre Baumann hat Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski am Dienstag, 5. Januar, ab 19 Uhr zu einem kulturpolitischen Abend eingeladen. Interessierte und Kulturschaffende können sich hier online austauschen.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Petra Olschowski, hat federführend über zwei Jahre einen Dialog zur „Kulturpolitik für die Zukunft“ mit über 1250 Kulturschaffenden und externen Experten über kulturpolitische Fragestellungen geführt. Olschowski wird über die Ergebnisse dieses Dialogs berichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir werden auch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kulturbereiche sprechen. Kein anderes Bundesland hat Kulturschaffende so sehr unterstützt wie Baden-Württemberg“, so Baumann. Außerdem ist auch die kulturelle Bildung an diesem Abend Thema. zg

Info: Dem Zoom-Meeting kann man unter https://zoom.us/j/98681294208?pwd=elNjT29BRFhaMGh3cisvcDNUaDFOUT09, Meeting-ID: 986 8129 4208, Kenncode: 549115, beitreten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.01.2021