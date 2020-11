Wie geht’s der Kulturszene?

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Joerg Steve Mohr, Intendant des Schwetzinger Theaters am Puls sind an diesem Montag zu Gast in der Senung „Kurpfälzer Köpfe live“ des Südwestrundfunks (SWR). Im Mittelpunkt steht die Situation der Kulturszene im Rhein-Neckar-Raum.

Mit Moderator Henry Barchet diskutieren außerdem die Weinheimer Musicalsängerin und Theatermanagerin Patricia Kain, die Kostüm-Gästeführerin Elke König aus Ludwigshafen sowie Jazzmusiker Thomas Siffling aus Mannheim.

Die Sendung ist ab 19.30 Uhr im Livestream auf www.swr.de/mannheim oder mobil über die SWR-Aktuell-App zu sehen. Am Sonntag, 15. November, wird die Sendung ergänzend linear im Radio ausgestrahlt – von 13.05 bis 14 Uhr auf SWR 4 Baden-Württemberg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.11.2020