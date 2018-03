Anzeige

Hauptexportgut von Ghana? Viertgrößte Stadt von Thüringen, besonders durch Kultur bekannt? „Wir mussten auch Orte auf einer Karte einzeichnen, Maßstäbe umrechnen oder Fragen zur Allgemeinbildung beantworten“, berichteten die Schulbesten des Geografie-Wettbewerbs „Diercke Wissen“, als sie zu einer kleinen Ehrung in das Schulleiterzimmer eingeladen wurden.

„Richtig schöne, klassische Erdkunde-Fragen also“, freute sich Direktor Stefan Ade, der auch Geografie unterrichtet. Die drei Unterstufensieger und die drei Gesamtsieger haben in dem Schulwettbewerb beachtliches Erdkunde-Wissen bewiesen. Geografielehrerin Sabine Appel, die den Wettbewerb organisiert hatte, hatte wieder Büchergutscheine für die Sieger besorgt.

In Deutschland nehmen über 310 000 Schüler an dem Wettbewerb für Klasse fünf bis zehn teil. Am Hebel-Gymnasium stellten sich 34 Schüler den schwierigen Fragen. Der Sechstklässler Alexander von Homeyer (6 e) gewann wie letztes Jahr die Unterstufenwertung. Finn Schwalbe (6 b) und Justin Neubert (6 b) folgten auf dem Silber- und Bronzerang. Schulsieger wurde der 16-jährige Paul Erning (10 d), der als Zehntklässler das letzte Mal teilnahmeberechtigt ist. In seiner Freizeit spielt er gerne E-Gitarre, sein Interesse an Erdkunde und seine Kenntnisse hat Paul durch verschiedene Urlaube in Europa gewonnen. Martin Wilhelm (9 d) war auch letztes Jahr Zweitplatzierter der Schule: „Geo ist mein Lieblingsfach.“ Paula Herz (10 b) auf Rang drei hat ihr Geografie-Wissen hauptsächlich durch allgemeines Interesse und Nachrichtenbeiträge. Das gesuchte Exportgut ist übrigens Kakao und die thüringische Stadt ist Weimar. bs