Wie reagieren die Anderen?

Viele hatten eigentlich schon erwartet, dass die AfD zur Kommunalwahl im Mai mit einer eigenen Liste antreten würde. Damals fanden sich wohl nicht genügend Menschen, die ihren Namen und ihren Kopf dafür öffentlich zeigen wollten. Denn Sympathisanten hatte es damals wie heute bestimmt genug gegeben, sie haben sich nur nicht getraut oder tun es zum Teil heute noch nicht. Jetzt ist es aber doch zur Gründung eines Ortsverbands gekommen – und mit den beiden Sprechern bekommt dieser wenigstens zwei Gesichter.

Über die Motivation und die Gründe, warum sie sich der AfD angeschlossen haben und vor allem, warum sie jetzt in Schwetzingen Präsenz zeigen, wollten sich die Vorstandsmitglieder noch nicht ausführlich äußern. Politisches und besonders kommunalpolitisches Interesse kann man zumindest einem der Sprecher nicht in Abrede stellen, denn er ist seit vielen Jahren treuer Besucher bei den öffentlichen Gemeinderatssitzungen sowie bei Veranstaltungen in der Stadt. Und er hat sich wohl auch mit allen anderen Parteien und Wählervereinigungen auseinandergesetzt und sogar den intensiven persönlichen Kontakt gesucht.

Interessant wird einerseits sein, welches Gesicht die AfD in der Stadt zeigen wird und wie sie sich politisch einbringen will. Auf der anderen Seite ist abzuwarten, wie die anderen Parteien und Wählervereinigungen mit der neuen Gruppierung umgehen werden. Das kann von totaler Ablehnung bis zu kritischer Auseinandersetzung reichen. Immerhin wissen jetzt alle, woran sie sind und können für sich demokratisch entscheiden, wie sie reagieren. Mit offenen Armen werden die AfDler aber sicher nicht überall empfangen werden.

