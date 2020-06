Wie relevant ist die Clubkultur?

„Freuderelevant? Systemrelevant? – Warum brauchen wir Clubkultur – auch nach der Krise?“ – Dieser Frage geht der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz mit Parteikollegen und Gästen am kommenden Dienstag, 23. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr in einem Online-Talk nach.

First in – last out (die Ersten in der Krise – die Letzten, die rauskommen): Anfang März waren Clubs die Ersten, die schließen mussten. Und sie werden wohl die Letzten sein, die wieder öffnen können – höchstwahrscheinlich erst, wenn es einen Impfstoff gibt. In dieser Zeit brechen Einnahmen weg, Miete, Personal und Nebenkosten aber müssen bezahlt werden. Ob und wie viele der Clubs die Corona-Krise überleben, ist fraglich. Die Clubkultur musste lange kämpfen, um Gehör bei den Verantwortlichen für die Hilfsprogramme auf Bundes- und Landesebene zu finden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro von Bayaz. Die bisherigen Soforthilfen und Maßnahmen der Bundesregierung reichen nicht aus, um die vielfältige Clubkultur und Festivallandschaft zu sichern. Was das Konjunkturprogramm und die sogenannte „Kulturmilliarde“ bringen werden, ist noch vollkommen offen. Daher soll mit dem Talk die gesellschaftliche Relevanz der Clubkultur beleuchtet und sichtbar gemacht werden.

Ursachen und Lösungen im Blick

Dazu diskutieren die Bundestagsabgeordneten Erhard Grundl (Sprecher für Kulturpolitik, Grüne), Daniela Wagner (Sprecherin für Stadtentwicklung, Grüne) und Danyal Bayaz (Leiter des Wirtschaftsbeirats der Grünen im Bundestag) mit Pamela Schobeß (Vorsitzende clubcommission Berlin), Tine Fuchs (Referatsleiterin Stadtentwicklung, DIHK), Felix Grädler (halle02, Heidelberg) und Hendrik Meier (Nachtbürgermeister Mannheim).

In dem Online-Talk soll es um Leitfragen gehen wie: Welche gesellschaftliche Relevanz hat Clubkultur? Welche Wichtigkeit hat Clubkultur für unsere kulturelle Vielfalt und warum ist Clubkultur über das Feiern hinaus wichtig für unsere Metropolen, Städte und auch im ländlichen Raum?

Die Teilnehmer diskutieren zudem Ursachen für das „Clubsterben“ und versuchen, Lösungen zu finden. Auch wird der Frage nachgegangen: Was muss Politik tun, damit gerade jetzt und in Zukunft keine Clubs schließen müssen?

So geht’s zur Anmeldung

Wer bei dem Talk dabei sein möchte, meldet sich bis Montag, 22. Juni, unter der E-Mail danyal.bayaz.wk@bundestag.de oder über das Formular unter www.123formbuilder.com/form-5507437/form an. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmern zugesendet. zg/kaba

