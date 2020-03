Wie sich Uwe Gensheimer motiviert

Es verbindet sie auf den ersten Blick wenig und dennoch haben sie etwas gemeinsam: Sie können von den spannenden Dingen des Lebens erzählen.

Uwe Gensheimer, Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, die Heidelberger Dokumentarfilmerin Annette Scheurich, die zuletzt mit ihrem Film über Alaskas Grizzlys auf sich aufmerksam machte, die Sopranistin Hanna Czarnecka, die auch vor Ausflügen ins Pop-Segment nicht zurückschreckt, und der Ladenburger Astrologe und Gesichtsleser Norbert Kochendörfer. Sie sind Gast beim Talk im Hirsch am Mittwoch, 25. März, 20 Uhr, im Palais Hirsch am Schlossplatz. Gastgeber ist Rolf Kienle.

Ein Vorbild für viele

Uwe Gensheimer, der derzeit verletzte Rhein-Neckar-Löwe, ist in der Region groß geworden und für viele Handballer ein Vorbild. Er wird über seine Karriere, über Motivation, seinen Abstecher nach Paris und über soziales Engagement erzählen.

Annette Scheurich gehört mit ihrem Mann Klaus seit mehr als 30 Jahren zu den Dokumentarfilmern mit den meisten Auszeichnungen. Gerade erhielten sie mit ihrem Unternehmen Marco-Polo-Film den Görlitzer Meridian Naturfilmpreis. Ihr Film „Bären wie wir“ war gerade in der ARD zu sehen.

Die Sopranistin Hanna Czarnecka ist das, was man eine vielseitige Künstlerin nennen kann. Sie singt vor allem Klassik, wagte aber auch schon den Sprung ins populäre Fach: Bei „Voice of Germany“ trat sie mit einem Filmhit an. Sie kann Musical, Jazz und Oldies. Hanna Czarnecka wird eine Kostprobe ihres Repertoires geben.

Foto reicht ihm aus

Der Ladenburger Heilpraktiker und Astrologe Norbert Kochendörfer lehrt „Face Reading“ – er kann Menschen anhand ihres Gesichtes lesen, selbst wenn er nur ein Foto zur Verfügung hat. Wie er das macht, wird er beim Talk im Hirsch präsentieren.

Der zweite Talk wird am Mittwoch, 6. Mai, 20 Uhr stattfinden. Mit dabei sind dann die renommierte Hirnforscherin Hannah Monyer, der Komponist und Pianist Mark Moody und der hochbegabte Werner Konik. zg

