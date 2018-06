Wie sicher fühlen sich die Bürger?

Anzeige

Wie sicher fühlen sich die Schwetzinger Bürger in ihrer Stadt? Dieser Frage wurde im Sommer 2017 mithilfe einer repräsentativen Sicherheitsbefragung nachgegangen. 6000 nach dem Zufallsprinzip aus dem Melderegister ausgewählte Bürger erhielten damals durch die Stadtverwaltung einen ausführlichen Fragebogen, der vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg konzipiert und wissenschaftlich begleitet wurde. Das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Insgesamt 2624 Personen haben an der Umfrage teilgenommen, das entspricht einem sehr guten Wert von 44 Prozent.

Fragen sind durchaus erwünscht

Inzwischen liegt die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen zum Sicherheitsempfinden der Schwetzinger Bevölkerung vor. Gemeinsam mit Professor Dr. Dieter Herrmann vom Institut für Kriminologie wird Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Dienstag, 10. Juli, um 19 Uhr im Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius die Inhalte der Sicherheitsumfrage und deren Ergebnisse vorstellen. Auch das Polizeirevier Schwetzingen schickt seine Vertreter. Im Anschluss daran besteht für die anwesende Öffentlichkeit noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Eingeladen sind alle, die an der Sicherheitsumfrage teilgenommen haben, aber auch alle sonst am Thema Interessierten. zg