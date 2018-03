Wie Sie 100 Jahre alt werden können

Anzeige

Kunststoff ins Gewebe

Die Plastination von lebenden Organismen – Menschen und Tieren – ist das Metier von Dr. Angelina Whalley. Ihren Mann Gunther von Hagens hatte sie im Studium in einem Sezierkurs kennengelernt, „auch an diesem Ort kann es menscheln“, beantwortet sie lächelnd seine entsprechende Frage von Rolf Kienle. Der legt nach: „10 Millionen Menschen in Deutschland haben die Körperwelten-Ausstellungen besucht, 98 Prozent fanden sie gut, man weiß ja, worauf man sich einlässt.“ Whalley dazu: „Laien haben nie im Leben die Chance ins Innere ihres Körpers zu schauen, das ermöglicht ihnen aber die Köperwelten-Ausstellung – in den Plastinationen entdeckt man sich selbst.“

Was die Absicht Gunther von Hagens gewesen sei, der die Plastination entdeckte? „Gunther musste in der Assistenzarztzeit viele Nierenschnitte präparieren und wunderte sich darüber, dass man diese in Blöcke aus Acrylglas eingoss, anstatt nur die entstandene Scheibe“, im Vakuum fand von Hagens die Technik, die das mit einem speziellen Kunststoff, der direkt ins Gewebe eingelagert wird, ermöglichte. Ziel sei immer die gesundheitliche Aufklärung, schildert Angelina Whalley, dass „man sieht, dass der Körper das Ergebnis der Lebensführung ist.“ Wie lang der Plastinationsvorgang für einen Körper dauert? „Etwa 1500 Arbeitsstunden für einen menschlichen Körper“, antwortet Whalley, die feststellt: „Emotionale Ablehnung und ethische Bedenken gegenüber der Körperweltenausstellung kann ich verstehen“, allerdings seien das individuelle Bedenken, man solle deshalb Interessierten nicht die möglichen Einblicke verwehren.

Sprache dem Umfeld angepasst

Die Sprache im Netz, Alternative Fakten, Fake News, Vandalen und Trolle sind Themenbereich, denen sich Dr. Eva Gredel widmet. Wie sich Sprache in den unterschiedlichen Foren am Beispiel von Wikipedia anpasst, erklärt Gredel so: „Auf sichtbaren Seiten befleißigen sich Autoren einer moderaten Sprache, auf Diskussionsseiten wird ein ganz anderer Stil gefahren.“ Ob die Sprache in Zeiten des Internets, WhatsApp, Twitter, Instagram und Co. degeneriere, will Kienle von ihr wissen. „In den genannten Foren wird der Forumssprache angepasst kommuniziert, werden Emoticons eingesetzt, in der Schule gilt nach wie vor Regelkonformität, die Autoren schaffen diese Grätsche“, befindet Gredel, dass anders als bei Stammtischgesprächen, die nicht im Detail nachvollziehbar bleiben, das Internet nichts vergisst.

In Sachen „Shitstorm“, dem Sturm der Entrüstung im Netz zu bestimmten Vorgängen in negativer Sprache, reagierten Unternehmen in ähnlicher Sprache, was ihnen die Plattform gebe, Richtigstellungen zu platzieren.

Wagner und sein Hund

Die Ausstellung „Das Alter in der Karikatur“ aus einem Forschungsprojekt von Dr. Franziska Polanski entstanden, ist derzeit in Weinheim zu sehen. Polanski darauf angesprochen: „Das Alter und das Altern über Komik und Humor anzuschauen ist beliebt und lässt lächeln über ein Thema, das uns alle angeht und bedient selbstredend Klischees.“ Über ihre „gute familiäre“ Verbundenheit zu Bayreuth und den Festspielen, zu Wieland Wagner, einem Nachkommen von Richard Wagner und die Familie an sich, spricht die Satire-Autorin Dr. Franziska Polanski wie sie an Informationen über „Richard Wagners Hunde“, so der Titel ihrer neuesten Veröffentlichung, gekommen ist.

Im Buch skizziert sie anhand der Hunde das freundliche Wesen Wagners, seine besondere Verbindung zu Natur und Tieren. „Das ist ein wichtiger Gedanke in unserer Zeit, wir verlieren den Bezug zur Natur“, unterstreicht sie. Seinen Lieblingshund, den Zwergspaniel „Peps“, habe Wagner etwa in seinem Refugium während des Komponierens hinter sich auf dem Stuhl sitzen gehabt, das habe sie aus Briefen und Zeitdokumenten erfahren. Dass es Spaß gemacht habe die vielen Informationen und Geschichten zusammenzutragen, betont sie.

Viel Applaus gibt es abschließend für den abwechslungsreichen, amüsanten und überaus informativen Talk.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.03.2018