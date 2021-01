Wie sieht künftig Klimaschutz aus?

Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise bedrohen die natürlichen Lebensgrundlagen – global und auch bei uns.

„Das Land Baden-Württemberg ist Vorbild beim Klimaschutz und beim Naturschutz. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagskandidat der Grünen. In einer Zoom-Konferenz am Donnerstag, 7. Januar, 14 Uhr, spricht der Natur- und Klimaschutzexperte mit der Landtagsabgeordneten Nese Erikli. Dabei wird eine grüne Bilanz der letzten zehn Jahre gezogen, aber vor allem wird der Blick in die Zukunft gerichtet. zg

Info: Infos zur Teilnahme sind hier zu finden: www.andrebaumann.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.01.2021