Wie soll der heilige Sonntag aussehen?

Was macht den Sonntag im Leben und Glauben jetzt und auch zukünftig besonders? Diese Frage können sich Interessierte am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der katholischen St.-Pankratius-Kirche, Schlossstraße, stellen. Beim „Gottesdienst mal anders“ wird das Thema „Sundays for Future“ sein.

Teilnehmer aller Altersgruppen treffen sich, um bei modernen religiösen Liedern mit Gitarrenbegleitung, meditativen und aktiven Elementen in dieser Eucharistiefeier am frühen Abend, Kraft und Stärke für die neue Woche zu tanken. Diesmal werden neuere Lieder aus dem Gotteslob gesungen, da in die Neuauflage viele „moderne Klassiker“ aufgenommen worden sind. Der „Gottesdienst mal anders“ bietet eine gute Gelegenheit, das Wochenende in spiritueller Weise ausklingen zu lassen. Am Ende gibt es auch die Möglichkeit zur Einzelsegnung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.10.2019