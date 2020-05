Wie steht es um den Klimaschutz?

Wie weit ist Schwetzingen mit der Realisierung des Klimaschutz-Konzepts? Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf dessen Umsetzung? Diese Fragen beantwortet der Klimaschutz-Beauftrage der Stadt, Patrick Cisowski, bei der nächsten digitalen Versammlung der Schwetzinger Grünen.

Und nicht nur diese: Auch allen Interessierten aus der Bevölkerung steht er am Donnerstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr Rede und Antwort.

Alle, die an der Versammlung zum Thema Klimaschutz in Schwetzingen teilnehmen möchten, können sich per E-Mail beim Ortsverband der Grünen melden unter gruene-schwetzingen@gmx.de. Die Interessierten erhalten dann vor der Videokonferenz eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Darin enthalten sind auch alle Informationen, die für eine Zuschaltung vonnöten sind, heißt es in einer Pressemitteilung. zg

