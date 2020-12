Wie steht es um die Finanzen?

Wie dunkel sind die Wolken am Finanzhimmel der Stadt? Das wird sich an diesem Mittwoch, 16. Dezember, zeigen, wenn der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Haushaltsplan für 2021 beschließt.

„Noch nie habe ich bei der Einbringung einen vergleichbar schlechten Haushaltsplanentwurf erlebt,“ hatte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der Oktobersitzung gesagt. Zu steigenden Kosten etwa für Kinderbetreuung oder Umlagen kämen sinkende Einnahmen hinzu – unter anderem durch den Wegfall der 2020 von Bund und Land gezahlten Corona-Hilfen.

Es ist der dritte Etat, den die Stadt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufstellt und damit der erste mit Ergebniswerten aus dem ersten Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens 2019 – auch wenn noch kein endgültiger Abschluss vorliegt. Und es ist übrigens der erste Haushaltsplan unter der Federführung von Stadtkämmerin Carolin Nagel.

10,5 Millionen für Investitionen

Positivster Aspekt aus 2019 ist, dass sich der Endbestand der liquiden Mittel – also umgangssprachlich das Sparsäckel – von erwarteten 8,9 Millionen Euro auf stattliche 26,4 Millionen Euro vergrößert. Das – so hatten die Fraktionen schon im November bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2020 konstatiert (wir berichteten) – sorgt dafür, dass die Stadt noch für eine gewisse Zeit finanziellen Spielraum hat.

Vorab lohnt ein Blick auf die für 2021 geplanten Investitionstätigkeiten: Gegenüber 2020 erhöhen sich die um 1,2 Millionen auf 10,5 Millionen Euro, wie aus der Vorlage ersichtlich ist. Rund 6 Millionen Euro davon sind für Baumaßnahmen eingeplant. 3 Millionen Euro für die Neugestaltung der Karlsruher Straße, 600 000 Euro sind für den Neubau einer Containeranlage an der Nordstadtschule eingeplant. Für die S-Bahn-Haltepunkte Nordstadt und Hirschacker werden insgesamt 750 000 Euro zur Verfügung gestellt und für die Erweiterung des Rathauses sind 400 000 Euro eingeplant, 600 000 Euro für die Erweiterung von Kindergärten und 200 000 Euro für Tiefbaumaßnahmen am Rondell.

Für die Planung zur Sanierung des Rothackerschen Hauses sind 100 000 Euro vorgesehen und 495 000 Euro für die Notstromanlage samt Abrollbehälter und Fahrzeug für die Feuerwehr, um nur einige Ausgaben zu nennen. ali

