Wie steht es um die Finanzen der Stadt?

Nach nur zwei Woche trifft sich der Gemeinderat erneut zu einer öffentlichen Sitzung. Tagungsort am Mittwoch, 14. Oktober, 18 Uhr, ist wegen der Hygienevorschriften erneut das Josefshaus. Die Tagesordnung ist zwar kurz, dafür aber umso spannender. Denn es geht um den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl wird dann den Entwurf erklären. Details sind noch nicht bekannt, da die Kämmerei bis zuletzt daran arbeitet. Aber sicher wird er darüber sprechen, wie es um die Finanzen der Stadt steht und welche Auswirkungen durch die Corona-Krise zu befürchten sind. Der Verwaltungsausschuss wird den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 am 21. Oktober und wenn notwendig am 11. November vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgt vermutlich in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember. ali

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.10.2020