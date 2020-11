Wie unsere Jüngsten sich einen echten Engel vorstellen

„Ein Engel ist immer fröhlich“, meint Carlos. „Ein Engel bringt mir Glück“, ist sich Ezmira sicher. Und die fünfjährige Enya weiß, dass ein Engel wie eine Fee aussieht: „Sie haben Flügel und die kommen an Weihnachten. Und die wohnen weit oben in den verschneiten Bergen und die haben blonde Haare.“

Für den Weihnachts-Gemeindegruß hatte Beate Günther bei den evangelischen Kindertagesstätten Arche Noah, Luther, Melanchthon und im Bonhoeffer-Kindergarten um einen Engelsbeitrag gebeten. Die Resonanz war überwältigend. Die Kinder schickten jede Menge Bilder und Gedanken, so dass es zu dem schönen Thema nun eine kleine Ausstellung in der Stadtkirche gibt.

„Wer oder wie sind Engel?“. Für die kleine Sophie ist das klar: „Engel fliegen im Himmel, haben Löckchen in den Haaren und Flügel und ein weißes Kleid.“ Rosa (3) hat ihre Collage sogar mit „echtem“ Gold bestückt. Die kleine Schau zeigt, welches Urvertrauen auch ganz junge Menschen in Engel haben. „Diese Ausstellung, gerade zu Weihnachten, hat etwas Tröstliches. Engel spielen eine große Rolle in der Gesellschaft“, sagt Beate Günther.

Die Stellwände mit den himmlischen Boten führen den Blick zum Altar hin. Dort hängt ein Plakat mit dem Hinweis auf das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, in dem der Chor der Engel singt: „Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.“ Birgit Brombacher, die Koordinatorin für die Kindergärten, ist voll des Lobes für die Engelsaktion: „Die Erzieherinnen waren sofort bereit dazu und haben eine tolle Arbeit geleistet.“ Gerade in Corona-Zeiten sei das nicht ganz so einfach. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020