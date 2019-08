Wie viele Ärzte brauchen unsere Gemeinden?

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es nach aktuellem Stand – Dr. Volker Bothe miteingerech-net – 48 Kinderarztpraxen. Unsere Grafik zeigt die Anlaufstellen im Umkreis. © SZ

Wenn Dr. Volker Bothe seinen Kassensitz auflöst, gibt es nur noch eine Kinder- und Jugendarztpraxis in Schwetzingen – Dr. Barbara Zielinska-Nolte. Die kassenärztliche Bedarfsplanung gibt es seit 1977, heißt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Sie legt fest, wie viele Kassenärzte je Arztgruppe auf wie viele Einwohner kommen dürfen.

Nach den damaligen Richtlinien wurde die Zahl der Einwohner Deutschlands durch die Zahl der Vertragsärzte dividiert und so die Verhältniszahl, folglich die auf das ganze Bundesgebiet bezogene durchschnittliche Einwohnerzahl je Arztgruppe, ermittelt. Diese Zahlen spiegelten lediglich die durchschnittliche Versorgungsdichte im Bundesgebiet wider – unabhängig davon, ob es in einer Fachgruppe zu wenig oder zu viele Ärzte gab. Es handelte sich also weniger um die Planung eines „Bedarfs“ als vielmehr um die Verteilung der Ärzte.

Der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kai Sonntag erklärt, dass bei dieser Versorgung nicht die Stadt Schwetzingen gesehen wird, sondern der Rhein-Neckar-Kreis. 48 Anlaufstellen gibt es für die Bürger in diesem Gebiet: „Das sind 70 Prozent mehr Praxen, als in der Bedarfsplanung vorgesehen – Bothe noch mit eingerechnet“, erklärt er. Dieser Prozentsatz wird mit dem Einwohnerverhältnis (alle Bürger von 0 bis 18 Jahren) berechnet. Es gibt 92 226 Jugendliche und Kinder in Schwetzingen (Stand: 31.12.2017). 100 Prozent heißt, dass ein Arzt für 3587 Kinder und Jugendliche zuständig ist.

Diese Obergrenze habe der damalige Gesundheitsminister Seehofer aus Kostengründen gesetzt. Je mehr Ärzte es gibt, umso mehr Menschen gehen zum Arzt und umso mehr Kosten entstehen. „Damals hat man geschaut, wie viele Ärzte in den Landkreisen vorhanden sind – und das waren dann die 100 Prozent – bei denen es allerdings einen zehnprozentigen Spielraum gibt. Ob die Versorgung zu diesem Zeitpunkt gut war, wurde nicht hinterfragt.“

Außerdem sei die Zahl der Neugeborenen nach Angaben der KVBW um zehn Prozent gestiegen. Allein von 2011 bis 2016 um 10 000 Kinder auf 107 000 Neugeborene in Baden-Württemberg. Für diese Kinder werden auch die Früherkennungsuntersuchungen U3 bis U6 gebraucht. Das sind jährlich 41 600 zusätzliche Untersuchungen. Umgerechnet in Arztzeit wären dafür neun Kinderärzte nötig. Da die Bedarfsplanung aber noch in der Vergangenheit feststeckt „und die Versorgung im Rhein-Neckar-Kreis nach diesem Plan gut gegeben ist, gibt es einen Einlassungsstopp“, erklärt Sonntag. Neue Ärzte, die in Schwetzingen praktizieren wollen, müssten abgelehnt werden. Und auch wenn Bothe seine Praxis weitergeben wollen würde, müsste das geprüft werden.

Beschränkung aufheben

Der Pressesprecher des Bundesministeriums für Gesundheit, Oliver Ewald, hat auf Nachfrage das Terminservice- und Versorgungsgesetz, das im Mai 2019 in Kraft getreten ist, aus diesem Grund beleuchtet: „Damit vor allem in ländlichen Regionen eine Unterversorgung mit niedergelassenen Ärzten verhindert werden kann, wird es dort vorerst keine Zulassungssperre für die Neuniederlassung geben, bis der Gemeinsame Bundesausschuss die Bedarfsplanungsrichtlinie geprüft hat.“ Ebenso sei vorgesehen, die Zulassungsbeschränkungen unter anderem für Kinderärzte aufzuheben.

Die KV sei nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit dazu verpflichtet, entsprechend den Bedarfsplänen „alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die vertragsärztliche Versorgung zu gewährleisten“. Schon jetzt könne sie von den Vorgaben abweichen, soweit dies zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten erforderlich sei.

Auch Dr. Oliver Erens, Pressesprecher der Landesärztekammer, ist der Meinung, „dass wir in einen Ärztemangel hineinlaufen – in Baden-Württemberg und Deutschland. Das sei schwer nachzuvollziehen, da die Ärztekammer mit mehr als 68 000 Mitgliedern einen Rekordwert aufzeigt. „Auch in den Arztpraxen ist die Work-Life-Balance angekommen. Die jüngeren Kollegen wollen keine langen Dienste mehr übernehmen und für eine Arztstelle müssen wir jetzt mit zwei oder drei Kollegen rechnen“, sagt Erens.

Da es einen Ärztemangel gebe, können sich die Mediziner ihren Platz aussuchen – „und der führt selten in eine Niederlassung“. Die Ärztekammer versuche, dieses Problem mit Projekten zu beheben – zum Beispiel mit Schildern an Autobahnen, um auf den Mangel vor Ort hinzuweisen. Oder auch die Studenten ins Ländliche einzuladen und ihnen die Vor- und Nachteile zu zeigen.

In anderen Ländern seien die Arbeitsbedingungen aber einfach besser. „Beispielsweise in der Schweiz, den skandinavischen Ländern oder in Großbritannien. Die Bezahlung ist besser, weniger Bürokratie und es gibt Kitas an Kliniken. Das lernen die Krankenhäuser in Deutschland erst nach und nach.“ nina

