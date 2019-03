„Wie viele Leute arbeiten an einer Ausgabe?“

„Sind Sie der Ali?“, kommen zwei Jungs auf mich zugestürmt, als ich den Hof der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule betrete. „Ja“, antworte ich – etwas erstaunt darüber, dass die beiden wissen, wie mein Namenskürzel in der Zeitung ist. Keine Frage, Klassenlehrerin Ilka Stolz hat ihre 4b sehr gut auf den Unterrichtsbesuch des Redakteurs vorbereitet, der im Zuge des Projekts „Klasse Kids“ nicht zum ersten Mal in seinem alten Schulhaus vorbeikommt.

„Der heißt auch Ali“, zeigen die beiden Neugierigen vom Schulhof auf einem Klassenkameraden, der ganz stolz grinst – und das gleich noch mehr, als ich sage, er sei der „echte“ Ali und ich der „falsche“. Seine Fragen muss er noch etwas zurückhalten, denn zuerst ist die 4a an der Reihe. Lehrerin Dagmar Lorenz ist anfangs unsicher, ob sie ihre Klasse genauso gut vorbereitet habe wie die Kollegin Stolz nebenan. Doch die Sorge ist unbegründet, gleich schnellen nahezu alle Finger hoch, als ich in die Runde schaue, wer eine Frage stellen will. Michael darf anfangen und es scheint so, als könnte er mit seiner Neugier die ganze Schulstunde alleine bestreiten. „Was bedeutet dpa?“, dreht sich seine Frage gleich wieder um ein Autorenkürzel. „Der Text stammt von der Deutschen Presse-Agentur, abgekürzt eben dpa“, erkläre ich. Welche Kürzel die anderen Kollegen haben, wollen die Kinder wissen. Klarer Favorit ist „kaba“ unserer Redaktionsleiterin Katja Bauroth.

Kinder wissen gut Bescheid

An der Wand hängen fein säuberlich ausgeschnittene Fotos, Berichte und Anzeigen – die Kinder beider Klassen haben sich in den Tagen zuvor intensiv mit der Zeitung befasst und wissen wie aus der Pistole geschossen, welche Ressorts es gibt und in welchen Orten die Zeitung erscheint. „Sie haben schon mal über mich berichtet“, sprudelt es aus der Runde heraus. Klar, wer sportlich erfolgreich ist, der kommt in die Lokalzeitung. Diese berichtet aber auch über Veranstaltungen der Schule.

Und da steht demnächst ein großes Ereignis an: Denn die Zeyher-Schule wurde Ende 1968 eingeweiht, sie steht also jetzt seit 50 Jahren. „Im November wollten wir nicht feiern“, erklärt Rektorin Ute Geller-Schmidtke später, so wird es nun am Freitag, 17. Mai, ein großes Fest geben. „Kommen Sie dann auch?“, wollen die Schüler wissen. Na klar, denn es ist ja meine ehemalige Grundschule. „Damals gab es noch einen Brunnen im Hof“, erzähle ich. Und das Gebäude war längst nicht so bunt wie heute.

Und dann ist wieder Gelegenheit, dem Redakteur Löcher in den Bauch zu fragen: „Was war Ihr schönster und ihr bester Bericht?“, „Wie lange dauert es jeden Tag, bis die Zeitung fertig ist?“, „Was war Ihr spannendster Termin?“, „Wie viel verdient man als Redakteur?“, „Warum bekommt man von der Zeitung schwarze Finger?“, „Wie viele Berichte haben Sie schon für die Zeitung geschrieben?“ – gar nicht so einfach, auf alle Fragen spontan eine Antwort zu finden. Denn in mittlerweile deutlich über 30 Jahren dürften da locker 6000 Berichte zusammenkommen, rechne ich schnell aus. Auch die Nachfrage nach dem schönsten Bericht ist nicht schnell zu beantworten. Ich entscheide mich für alle positive Geschichten, die von Menschen aus unseren Gemeinden erzählen, oder über besondere sportliche Erfolgsmeldungen wie Aufstiege oder Meistertitel.

So groß wie ein Haus

Dass die Druckerschwärze daran schuld ist, dass man schwarze Finger bekommt, sorgt für Erstaunen – und noch viel mehr, dass die Druckmaschine so groß wie ein Einfamilienhaus ist und die Zeitungspapierrolle über eine Tonne wiegt. Doch das Staunen hält nur Sekundenbruchteile an, schnell überwiegt wieder der Wissensdurst.

Wie lange ein Redakteur abends arbeiten müsse, wollen sie wissen. Passenderweise ist in der aktuellen Ausgabe ein Bericht vom Fußballspiel in Plankstadt am Mittwoch: „Das war doch erst gestern Abend.“ Klar, deswegen wurde es für den Redakteur auch fast 22 Uhr, bis er fertig war. Und das kommt eben öfter vor. Und die Frage, wieviele Leute daran arbeiten, dass die Zeitungsausgabe erscheinen kann, ist wieder schwer. Denn vom freien Mitarbeiter, über den Mediaberater, die Korrespondenten, die Techniker und Drucker bis hin zum Austräger sind es vermutlich bis zu 200 – und nicht zu vergessen der Redakteur, der die rund 35 aufgeweckten Viertklässler für das Thema Zeitung zu begeistern versucht hat.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019