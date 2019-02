Wie wär’s mit einem Kuss als Eintrittsgeld?

Der heutige Valentinstag ist doch ein schöner Anlass, mit dem oder der Liebsten durch den Schlossgarten zu Bummeln und das Schloss bei einer Führung zu besichtigen. Das Ganze geht sogar „fer umme“, wenn sich das Paar an der Schlosskasse küsst.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben nämlich die Aktion „Küss mich! Im Schloss!“ ausgerufen. In der Valentinswoche – noch bis zum 17. Februar – erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt ins Monument – in Schwetzingen eben in den Schlossgarten und ins Schloss inklusive einer Schlossführung.

Und dann gibt es da noch eine Gewinnchance: Alle Pärchen, die ihr Selfie vom Kuss – also ein Paarfoto vor dem Schloss – bis Dienstag, 19. Februar, mit dem Hashtag #KüssmichimSchloss auf ihrer eigenen Facebook- oder Instagram-Seite posten, können zwei Tickets für die Soirée Royale im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten gewinnen. zg

Info: Alle Infos zur Aktion, zum Gewinn und zu den Teilnahmebedingungen gibt’s unter www.küssmichimschloss.de

