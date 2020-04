Wie wär’s mit etwas Salsa auf der Zunge?

Arriba! Arriba! Die kulinarische Weltreise geht weiter. Vom Orient geht es einmal quer über den Atlantik: Wir machen Halt in Mexiko, der Heimat der Chili, Jalapeño und Avocado. Woran denkst du, wenn du an die mexikanische Küche denkst? An Würze, an Schärfe oder an etwas ganz anderes? Ein bisschen Salsa auf der Zunge muss natürlich sein, wenn du mexikanisch kochst. Aber keine Sorge: Wir gehen eh vorsichtig an und arbeiten mit pikanter Würze. Zum Start in die Woche beginnen wir mit einem Rezept, das sich schnell zubereiten lässt und somit absolut alltagstauglich ist: Wir machen uns einfach ein paar Tortilla-Wraps. Dazu bereiten wir ein schnelles Chili sin oder con Carne vor – je nachdem wie es dir beliebt – und packen es mit etwas Salat und Gemüse in einen dünnen Teigfladen. Im Handumdrehen ist das Essen fertig.

Betrachte die Zutatenliste als Inspiration: Du kannst letztendlich alles in einen Wrap packen, was dir schmeckt. Somit eignet sich das Rezept auch für die Resteverwertung. Du hast noch eine Karotte, ein Stück Salatgurke oder ein offenes Glas Kichererbsen im Kühlschrank über? Super! Das lässt sich problemlos mit in den Wrap einrollen.

Fiesta Mexicana im großen Umfang ist zwar derzeit tabu: Doch es kommt auch eine Zeit post Corona. Für diese Zeit kann ich dir die feurigen Tortilla-Wraps als Party-Food ans Herz legen. Du musst dazu nicht lange in der Küche stehen. Stelle einfach den Topf mit dem Chili und die Schälchen mit dem Gemüse auf den Tisch, erhitze kurz die Teigfladen: Schon kann sich jeder deiner Gäste seinen Wrap selbst füllen.

Vanessa Schäfer veröffentlicht als Food-Bloggerin Rezeptideen unter www.schuerzentraegerin.de.

