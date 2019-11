Wie weniger Fleisch hilft

„Fair, bio und vegan? – Weniger Fleisch für ein besseres Klima und mehr Gesundheit“. Mit diesem Titel ist ein Vortrag überschrieben, der am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, im Hebelhaus in Schwetzingen in Kooperation mit dem evangelischen Diakonieverein, der evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd, der städtischen Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt und der Volkshochschule angeboten wird. Der Eintritt ist frei.

Die weltweite Fleischproduktion belastet Umwelt und Klima enorm. Wie wichtig es ist, den Fleisch- und Fischkonsum zu reduzieren und welche vegetarisch-veganen Alternativen der faire Handel zu bieten hat, zeigt Autor Frank Herrmann auf. Er ist Co-Autor des Einkaufsratgebers „Fair einkaufen – aber wie?“. Sein Buch „FAIRreisen – Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen“ wurde 2017 auf der Reisemesse ITB in Berlin mit dem ITB Buch Award als bestes touristisches Fachbuch ausgezeichnet. zg

Info: Mehr zu seinen Büchern und seiner „Fairen Biketour“ gibt es unter www.faireinkaufenaberwie.blogspot.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.11.2019