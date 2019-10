Wie wird dieses Jahr der Wein in Wachenheim?

Eine Schwetzinger Delegation von Stadträtinnen und Stadträten waren jetzt zusammen mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der Partnerstadt Wachenheim an der Weinstraße zu Gast. Das hat schon eine lange Tradition in der Zeit der Weinlese. Die Schwetzinger wurden von Bürgermeister Torsten Bechtel und vielen Wachenheimer Stadträten auf das Herzlichste empfangen. Albert Kallfelz und Peter Zimmermann von der Wachtenburg Winzergenossenschaft waren tolle Gastgeber und gaben Einblicke in die Weinwelt. Sie zeigten sich sehr zuversichtlich, dass der Jahrgang 2019 ein sehr guter wird. zg/Bild: pöltl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.10.2019