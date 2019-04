Wiedersehen mit einem der Väter der Jumelage: Jean Legrand

Die Jumelage zwischen Lunéville und Schwetzingen hält auch im 50. Jahr des Bestehens immer noch Überraschungen bereit – ein Beweis dafür, dass die Beziehung keinesfalls verkrustet ist, sondern von neuen Inspirationen lebt. Eine solche bildete die Jubiläumskonzertreise des evangelischen Posaunenchors nach Lothringen mit einem viel bejubelten Konzert in der ehrwürdigen Église Saint Jacques in Lunéville.

Bürgermeister Jacques Lamblin begrüßte gemeinsam mit der Kulturbeigeordneten Marie Viroux sowie einigen Stadträten die 23-köpfige Gruppe im Rathaus. Im Gedankenaustausch mit Schwetzingens früherem Oberbürgermeister Bernd Kappenstein, der als Aktiver des Posaunenchors die Reise organisiert hatte, wurden alte Erinnerungen wach. Beide hatten ihre erste Begegnung zufälligerweise beim Berlin-Marathon im Jahr 1994. Schmunzelnd berichtete Lamblin, dass damals der junge Schwetzinger Bürgermeister an ihm „vorbeigeflitzt“ sei und da er als damaliger Stadtrat ein Trikot aus Lunéville trug, sei es zu einem kurzen Gespräch gekommen, dem in den späteren Jahren viele schöne Begegnungen innerhalb der Städtepartnerschaft folgten.

Nach den Gastgeschenken, überreicht von Christine Gäbel, Obfrau des Posaunenchors, sowie Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, und dem obligatorischen Erinnerungsfoto auf der Treppe vor dem Lunéviller Rathaus folgte ein Stadtrundgang mit Besichtigung von Schloss, Gartenanlage und dem Fayencen-Museum.

Beim Konzert in Saint Jacques gab es ein Wiedersehen mit Jean Legrand, einem Mann der ersten Stunde der Jumelage. Legrand, heute 94 Jahre alt, war viele Jahre Generalsekretär von Lunéville. Aus seiner Feder stammt die Partnerschaftsurkunde, unterzeichnet von den damaligen Bürgermeistern Dr. Jean Bichat und Kurt Waibel. Gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Steffan, der am Wochenende privat mit seiner Familie in Lunéville weilte, gab es nach dem Konzert einen regen Gedankenaustausch. Zum Beiprogramm zählte am Sonntag noch ein Abstecher in Nancy mit einer Stadtführung und Besichtigung des berühmten Place Stanislas, einem der schönsten Plätze Europas. zg

