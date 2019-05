Wieselflinker Saitenflitzer

Hingebungsvolles Spiel: Stanley Clarke 2016 in Cartagena (Spanien). © dpa

Als schnellster Mann auf dem Elektro-Bass wurde Stanley Clarke in den 1970er Jahren bekannt. Der US-Amerikaner war – und ist – einer der Stars der Fusion-Musik, in der Jazz, Funk und Rock zusammenfinden. Jetzt kommt die Musik-Ikone nach Schwetzingen: Am Freitag, 5. Juli, um 20.30 Uhr, gibt der noch immer wieselflinke Saitenvirtuose mit seiner Band ein Konzert in der Alten

...