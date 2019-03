Wieso Anna Rosenkranz mit dem Leben hadert

Sterbehilfe stellt das Tötungsverbot als gesellschaftliches Tabu radikal in Frage. Sie bricht mit dem Gebot, dass kein Mensch einem anderen das Leben nehmen darf. Daneben verkörpert vor allem der ärztlich assistierte Suizid die Hoffnung, dem Sterben und dem damit verbundenen Leid zu entkommen.

In Kooperation mit der Hospizgemeinschaft Schwetzingen RG der IGSL-Hospiz, dem evangelischen Diakonieverein und der Volkshochschule wird bei der Lesung „Oxymoron“ am Freitag, 5. April, 19 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek dieses Thema behandelt. Dr. Christine Bruker und Christoph Schmidt erzählen von Anna Rosenkranz, die in einem Husumer Pflegeheim stirbt. Nur durch Zufall lüften sich manche Todesumstände, andere bleiben diffus. Womöglich ein assistierter Suizid?

Ängste enttarnen

Anna Rosenkranz, die einst von einer Karriere als Tänzerin träumte, haderte angesichts gesundheitlicher Probleme mit dem Leben. „Oxymoron“ setzt die Debatten um den assistierten Suizid in den Rahmen eines Krimis und lotet Positionen und Grenzen aus. Es zeigt sich eine Leichtigkeit, die mit Schalk und neuen Bildern von Sterben und Tod tradierte Klischees und überzeichnete Ängste enttarnt. „Es ist dem Autorenpaar gelungen, einen Plot zu schreiben, der die Gattung Hospizkrimi konstituiert und der Treppen baut, um in die Untergeschosse dieser Gesellschaft zu steigen, in Räume und Erfahrungen hinein, in Grenzbereiche des Lebens, die naheliegen, die ganz in der Nähe sind, die unter dem dünnen Eis einer Normalität zu erkennen, ja kriminelle Realität sind“, sagte Dr. Andreas Heller. Die Autoren beschäftigen sich seit Jahren mit Palliative Care. Dr. Christine Bruker fragt als Sozialwissenschaftlerin nach Formen guter Versorgung. Der als Hausarzt niedergelassene Mediziner Christoph Schmidt ist Kooperationspartner des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll und Arzt im SAPV-Team. Musikalisch wird der Abend von Klaus Holland und Horst Riedinger umrahmt. Der Eintritt ist frei. zg

