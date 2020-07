Willkommen mit Brot und Salz

„Brot und Salz: Gott erhalt’s!“ Dieser Wunsch zum Einzug in ein neues Zuhause ist Ausgangspunkt einer Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde.

Ab sofort bekommen neu zugezogene Evangelische einen dicken Brief, mit dem sie hier in Schwetzingen von ihrer künftigen Kirchengemeinde willkommen geheißen werden. Der Brief beinhaltet ein Begrüßungsanschreiben und zwei Gutscheine, teilt die Kirchengemeinde mit. Damit können die Neubürger sich bei den Bäckereien Kias und Utz ein Brot ihrer Wahl sowie im Evangelischen Pfarramt ein Fässchen Salz abholen. Als Symbol dafür, dass beides nicht ausgehen und das Glück und Gottes Segen mit den Menschen gemeinsam einziehen möge. Beim Abholen des Brots kann gleich der Stoff-Brotbeutel eingesetzt werden, der sich neben dem Gemeindebrief und Informationen über das kirchliche Leben ebenfalls im Briefkuvert findet. Die Aktion wird vom Kirchenbezirk und der badischen Landeskirche unterstützt. Die Kooperation mit den beiden Bäckereien freut die Kirchengemeinde überaus.

Was sich in Schwetzingen auch zur Begrüßung der neuen Gemeindemitglieder bewährt hat, ist eine Stadtführung für die Neubürger. Gerade fand so ein besonderer Rundgang statt; diesmal mit Ulrich Kirchner, der nicht nur Kirchengemeinderat ist, sondern auch lizensierter Stadt- und Schlossführer. Wichtige Stellen, Orte, Geschichten und Informationen wurden besucht beziehungsweise gegeben. Am Ende lud die Kirchengemeinde zu einem kleinen Umtrunk in der Stadtkirche ein, bei dem man wunderbar ins Gespräch kommen und gleich auch über geplante Taufen und andere Anliegen reden konnte.

Im Herbst findet die nächste Stadtführung statt – dann vermutlich mit Anke Scharf, Pfarramtssekretärin und ebenfalls Stadt- und Schlossführerin. Und bis dahin warten die Salz-Fässchen im Pfarramt in der Mannheimer Straße 34 auf ihre Abholer. mr/zg

