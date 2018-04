Anzeige

Es sind nur drei Aufsteller an den Eingängen zur kurfürstlichen Residenz. Aber in den Augen von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl vollenden erst sie den Auftritt der Spargelmetropole. Seit gestern steht an der Borsigstraße auf dem Grünstreifen bei Aldi und Lidl von Plankstadt kommend, am Rondell aus Richtung Mannheim betrachtet und an der Zähringerstraße gegenüber vom Schlossgarten von Hockenheim hereinfahrend Spargelkönigin Janine I. und begrüßt ankommende Gäste „fast persönlich“.

Es war ein kleines, aber dem Oberbürgermeister sichtlich am Herzen liegendes Projekt. Überall an den Weinstraßen hießen freundliche Weinhoheiten die Menschen Willkommen. Das, so Pöltl, würde Schwetzingen während der Spargelsaison ebenfalls gut anstehen. Und so ging das Projekt gemeinsam mit dem Fotografen Tobias Schwerdt und Grafikdesigner Klaus-Peter Deimann in die Umsetzungsphase. Es war etwas knapp bemessen, so der Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht. Aber es hat geklappt. Pünktlich zum Auftakt der 350. Spargelsaison am kommenden Wochenende hat auch Schwetzingen nun seine Königin grafisch vervielfältigt und an den Stadteingängen gut sichtbar platziert.

Pöltl und auch Janine Renkert, die amtierende Spargelkönigin, sind begeistert: „Eine wirklich freundliche und sympathische Ansprache.“ Und dieser bedeute einen Unterschied. Das Lächeln der Spargelkönigin mache doch gleich gute Laune und lade zum Verweilen und Spargelgenießen ein. Ein reines Informationsschild könne da nicht mithalten. „Es ist ein wirklich ansprechender Willkommensgruß geworden“, lobte der Stadtchef. Und dieser sei jeden Cent der rund 2000 Euro pro Aufsteller Wert.