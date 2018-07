Anzeige

Was meist verborgen bleibt

An den weiteren Stationen machte der Biologe und frühere Nabu-Landesvorsitzende Baumann für die Teilnehmer sichtbar, was dem ungeschulten Auge sonst meist verborgen bleibt: Pflanzen und Tiere, die unter Temperaturextremen überleben können und hier ihren ganz eigenen Lebensraum gefunden haben. „Der blanke Dünensand kann im Sommer bis zu 60 Grad heiß werden, speichert schlecht Wasser und ist nährstoffarm. Hier überleben nur Spezialisten: Hungerkünstler und Hitzetolerante. Diese Spezialisten brauchen aber auch genau solche Lebensbedingungen. Mit dem Steppenbienchen findet hier beispielsweise eine vom Aussterben bedrohte Wildbienenart ihren Lebensraum“, erklärte Baumann bei einem der zahlreichen Stopps auf der rund vierstündigen Tour.

Dabei machte er deutlich, warum es an bestimmten Stellen für den Naturschutz notwendig ist, dass der Wald historischen Kulturlandschaften weicht. „Wir brauchen wieder Schafe und Ziegen im Schutzgebiet, denn sie sind die Gestalter der Artenvielfalt. Für Tiere in der Landschaft brauchen wir Akzeptanz in der Bevölkerung und wir brauchen aber auch feste Weidezäune, weil in der Vergangenheit unbelehrbare Hundebesitzer ihre Hunde auf Schafe losgelassen hatten“, so Baumann.

Irritationen in der Bevölkerung

Öffentlichkeitsarbeit braucht es auch bei anderen Naturschutzmaßnahmen. So komme es immer wieder zu Irritationen in der Bevölkerung, wenn aus naturschutzfachlicher Sicht Baumfällungen durchgeführt werden. „Lebensader Oberrhein“ heißt das Nabu-Projekt, das derzeit auch im Naturschutzgebiet Hirschackerwald in Zusammenarbeit mit der Naturschutzverwaltung durchgeführt wird (wir berichteten mehrfach). „Unser Hirschackerwald spielt in der Bundesliga der deutschen Naturgebiete. Hier werden Kulturlandschaften wiederhergestellt, die eine unglaubliche Artenfülle beherbergen. Es ist wichtig, dass wir unser Kleinod schützen“, sagte der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Manfred Kern.

Die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer war begeistert, welche Kostbarkeiten sich in unserer teilweise so unscheinbar daherkommenden heimischen Natur verbergen und sah es auch als ihre Aufgabe an, dafür Sorge zu tragen, dass diese erhalten und geschützt werden: „Es ist auf jeden Fall angekommen, dass auch von städtischer Seite noch mehr getan werden kann, um den Biotopverbund an dieser Stelle weiter auszubauen und Trittsteine für die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen. Besonders freut es mich aber, dass die Rekordsumme von 90 Millionen Euro, die das Land Baden-Württemberg für den Naturschutz ausgibt, auch hier in der Metropolregion ankommen und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen.“

„Wie kein anderes Land in Deutschland schützt Baden-Württemberg sein kulturelles und natürliches Erbe“, ergänzte Baumann. zg

