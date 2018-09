„Wir bringen die Copacabana in die Stadt“

Lust auf richtig guten Jazz? Und auf einen richtigen Frühschoppen mit leckerem Essen und kühlen Getränken? Dann sollten Sie am Sonntag in die Schwetzinger Innenstadt kommen. Denn da laden von 11 bis 14 Uhr die Sparkasse Heidelberg und die Schwetzinger Zeitung zu ihrem Jazz-Frühschoppen ein. Und mit „Tribute to Antonio Carlos Jobim“ kommt eine der besten Bossa-Nova-Ensembles der Republik auf

...