Vielleicht hat sie aber auch diesen Artikel von Julius Müller-Meinigen vom 2. Juli gelesen: „Die Angst vor den Anderen!“ Wenn nicht, rate ich ihr, diesen genau zu verinnerlichen. Es ist dem nämlich nichts hinzuzufügen!

Jeder Mensch auf diesem Erdball hat das Recht in Frieden und Freiheit zu leben. Nicht nur wir, für uns ist das schon 70 Jahre selbstverständlich! Wieso glauben wir Westeuropäer denn, speziell wir Deutsche in unserer maßlosen Selbstüberschätzung, allein das Privileg dafür zu haben. Die Worte Wirtschaftsflüchtlinge und Schwarzafrikaner kann ich nicht mehr hören. Was soll das heißen? Sollen die bleiben, wo sie sind und mit ihren Familien erbärmlich verhungern? Bevor sich wieder jemand bemüßigt sieht, mir klar zu machen, dass es in Deutschland Armut, speziell Kinderarmut in hohem Maße, gibt. Ich weiß das so gut, wie jeder von uns!

Und immer wieder glaubt ein besonders Schlauer das „Ei des Columbus“ entdeckt zu haben. „Heureka, ich hab’s, vor Ort muss geholfen werden!“ Was mittlerweile schon Grundschulkinder wissen! Dann könnten die Flüchtlinge in ihrer Heimat bleiben, mit Kind und Kegel in „Saus und Braus“ leben! Ohne Angst vor Krieg (wenn auch mal ein paar Bomben fallen, es ein paar Tote gibt). Die sind es gewohnt!

Traurige Tatsache: Es funktioniert nicht! Die vielfältigen Gründe dafür sind hinlänglich bekannt.

Wie bereits schon einmal in einem Leserbrief von mir erwähnt: Es ist nicht mein Verdienst, dass ich in Deutschland geboren wurde!

Gisela Wörn, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018