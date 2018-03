Anzeige

Stadtrat Carsten Petzold äußert in einer Stellungnahme der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) Kritik an der Berichterstattung über deren Antrag in der Gemeinderatssitzung bezüglich der Fußgängerzone. Unter dem Tenor „Nicht in Baustelle investieren“ habe unsere Zeitung seines Erachtens nach „völlig unreflektiert“ über die Äußerungen der anderen Stadtratsfraktionen zum Antrag der Freiwähler über ein Konzept zur Aufwertung der Fußgängerzone berichtet. „Die zitierten Äußerungen einiger Ratsmitglieder sind ungeprüft übernommen und dargestellt worden, so dass der Eindruck entsteht, gar gefördert wird, wir wollen einen Umbau oder eine Umgestaltung der Mannheimer Straße zum jetzigen Zeitpunkt,“ behauptet er.

Genau das ist ja der Sinn einer Berichterstattung aus dem Gemeinderat, das wir den Lesern, die nicht selbst dabei sein können, das reflektieren, was dort diskutiert und entschieden wird. In diesem Fall die Meinungsäußerungen der anderen Fraktionen. Missverständlich war die Formulierung, dass der Gemeinderat dem Konzept zur Aufwertung der Fußgängerzone zugestimmt habe, vielmehr ging es erst einmal um die Erstellung eines Konzepts.

Nur ein Konzept erstellen