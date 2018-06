„Wir freuen uns über die Schrobenhausener Klänge“

Anzeige

Er hat Verwandtschaft, die in Bayern lebt, und ist leidenschaftlicher Gitarrenspieler und Musikliebhaber – Oberbürgermeister Pöltl hat genug Bezug zur neuen Partnerstadt und überreichte den Gästen neben Taschen mit Schwetzinger Wappen und Marzipanspargel außerdem gravierte Gitarrenpicks. Die Schwetzinger Gastfamilien waren bei dem Empfang im Palais Hirsch ebenfalls zugegen und bekommen zum Dank für die engagierte Aufnahme der Schrobenhausener „Coffee to go“-Isolierkannen.

Fußball verbindet

Wie es überhaupt zu dieser Verpartnerung gekommen ist, habe indirekt mit Fußball zu tun, erzählte Pöltl. Denn der in Schwetzingen wohnhafte Psychologe der deutschen Nationalmannschaft, Hans-Dieter Hermann, hatte nach der gewonnenen Weltmeisterschaft 2014 einen Vortrag in Schrobenhausen gehalten – die erste Verständigung der beiden Städte und ein erster Schritt zu einer Begegnung, die am Laufen gehalten werden soll. „Neben dem Hauptanliegen, die Parkfest-Eröffnung gemeinsam zu gestalten, werden sich auch Gespräche anbieten, wie die Kooperation in Zukunft verläuft“, fügte Merkel hinzu.

Eine Gegeneinladung werde folgen, versicherte der Schrobenhausener Musikschulleiter Rainer Maier. „Der erste nette Kontakt hat sich bestätigt und wir freuen uns, die Schwetzinger vielleicht auch während der Ferien bei uns begrüßen zu dürfen.“ Neben dem musikalischen Austausch durch Konzerte und Ähnlichem gebe es Ausbildungsmöglichkeiten – zum Beispiel im Verwaltungsbereich – im Zuge des Partnerstadtprogramms. Beide Seiten sind sichtlich guter Dinge, dass der Austausch intensiv weiterverfolgt wird. oc

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.06.2018