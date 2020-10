„Wir gehen zu Volz“ ist bald Geschichte

„Wir gehen zum Volz.“ So heißt es seit Generationen im Volksmund, wenn es um Einkaufsfreuden in einem Schwetzinger Traditionsfachgeschäft geht. Das heutige Volz Lederwarenhaus in der Dreikönigstraße ist eine Institution in der Spargelstadt. Großeltern gehen mit ihren Enkeln dorthin und kaufen dort die Schultasche, wo sie einst ihren Ranzen von ihren Großeltern erhielten. Bei Volz sind die Kunden Freunde. Und genauso begrüßte Geschäftsinhaber Karl Schumm auch die Gäste beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2006. Jetzt, im 114. Jahr des Firmenbestehens, heißt es jedoch schweren Herzens Abschied nehmen. Das Volz Lederwarenhaus schließt Ende Dezember seine Türen für immer.

Es war ein schleichender Prozess in den vergangenen Jahren mit dem immer stärker werdenden Onlinemarkt, dem damit einhergehenden Preiskampf und dem geänderten Einkaufsverhalten der Menschen. Schon vor zwei Jahren musste die Familie von Karl Schumm hier Konsequenzen ziehen, treue und verdiente Mitarbeiterinnen entlassen und die Öffnungstage von Mittwoch bis Samstag reduzieren. Viele Stammkunden hielten ihm freilich die Treue, wohlwissend und -schätzend um die hervorragende Auswahl an trendigen Qualitätsprodukten, das faire Preisspektrum und vor allem die individuelle Beratung. Volz pflegt in Schwetzingen und im Umland einen ausgezeichneten Ruf in Sachen Preis-Leistung und Kundenfreundlichkeit. Doch die diesjährige Situation rund um die Pandemie war schließlich der Katalysator, der zur finalen Schließungsentscheidung führte. Hinzu kommt die persönliche Situation von Karl Schumm (60), der sich auf seine Gesundheit konzentrieren möchte.

Vom Barbier zum Taschenexperten

Leicht ist ihm und seiner Familie die Entscheidung nicht gefallen, bis zum Schluss sei man mit Spaß dabei gewesen, habe gern beraten, war ganz für die Kunden, für die Freunde da, so wie es zuvor Generationen von Volzes und Schumms waren. Als Barbierladen mit all den dazugehörigen Tätigkeiten von den Eltern von Gustav Volz eröffnet, wuchs das Unternehmen unter Federführung der Familie Volz zu einem Frisörladen mit Parfümerie heran. Damals gab es noch keine Diskussion über Ladenöffnungszeiten, die Sieben-Tage-Woche oder Onlinekonkurrenz – bei Bedarf wurde einfach geklingelt oder geklopft, die Volzes waren da. In den 1950er Jahren übernahm die Angestellte Antonie Schumm – Karl Schumms Mutter – mit ihrem Mann Helmut das Geschäft und vergrößerte es. Höhepunkt war sicherlich die Passagen-Eröffnung 1985, als man zwei Eingänge (Dreikönig- und Mannheimer Straße) hatte: 350 Quadratmeter Fachgeschäft für Lederwaren, Parfümerie, Reisegepäck, Kosmetik und Schulartikel. 1996 stieg Karl Schumm nach dem plötzlichen Tod des Vaters mit ein und unterstützte das Lebenswerk seiner Mutter trotz anderer beruflicher Pflichten. In den vergangenen zehn Jahren lenkte er mit seiner Familie und seinen Mitarbeiterinnen das Geschehen. Und das wird er noch bis Ende Dezember mit Freude so tun, wenn eine Geschäftsära in Schwetzingen endet. Bei Volz Lederwaren hat der Ausverkauf begonnen, Artikel sind bis zu 70 Prozent reduziert. Noch wenige Wochen besteht also die Chance zu sagen: „Wir gehen zum Volz.“ kaba

