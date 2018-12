Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne. Mit den Markenzeichen der Sternsinger bereiteten sich fast 40 Kinder und Jugendliche auf die Sternsingeraktion der Pfarrei St. Pankratius vor. Neben dem Basteln von königlichen Kronen, dem Aussuchen der Gewänder und dem Üben der Lieder und Texte standen auch Informationen über Peru, das Partnerland der Aktion, auf dem Programm.

Bei der 61. Aktion wollen die Sternsinger deutlich machen, wie schwer es Kinder mit Behinderungen besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Neben digitalen und analogen Bildungsmaterialien zur Aktion stand vor allem der Film des TV-Reporters Willi Weitzel im Mittelpunkt der Vorbereitung.

Kernbotschaft verinnerlicht

„Wir gehören zusammen“ – das ist die Kernbotschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Mit ihrem Engagement für arme und benachteiligte Kinder in der ganzen Welt sind die Sternsinger am 5. und 6. Januar mit zehn Gruppen in ganz Schwetzingen unterwegs. Für die Begleitung dieser Gruppen, werden noch Gruppenleiter ab 16 Jahren gesucht (Telefon 06202/92 62 80). zg

Anmeldungen für den Besuch der Sternsinger online unter www.kath-se-schwetzingen.de/sternsinger oder im Pfarramt.

